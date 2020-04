Het wordt een zonnige Koningsdag: 'Een mooi oranje zonnetje'

Vanwege het coronavirus wordt Koningsdag dit jaar niet gevierd zoals gebruikelijk. De koninklijke familie zal niet afreizen naar Maastricht zoals de bedoeling was en ook alle gebruikelijke oranje-activiteiten zijn afgelast. Koningsdag wordt voor een keer omgedoopt tot 'Woningsdag'. Maar ook thuis kun je er een mooie maandag van maken. Het weer wordt in ieder geval prima, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. "Het blijft droog met een mooi oranje zonnetje erbij."

"We komen op Koningsdag weer boven de 20 graden uit", vertelt Klaassen. Dat hebben we te danken aan de wind, die draait dan naar het zuiden tot zuidwesten. "Een zwakke wind, overigens. Er zijn dan zonnige perioden, al trekken er ook wat wolkenvelden voorbij. Het wordt zo'n 21 tot 22 graden."

Bewolkte start

Ook dit weekend wordt het vrij zonnig. Al begint deze zaterdag nog wel bewolkt. "Maar gaandeweg de dag gaat die bewolking geleidelijk oplossen", vertelt Klaassen. "Ik denk dat er in de loop van de zaterdagmiddag flinke zonnige perioden zijn. Het blijft in ieder geval overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden. Er staat een zwakke tot matige wind die in het westen van de provincie geleidelijk wat meer noordwestelijk kan worden."

Zondag begint de dag met meer zon en dan blijft het ook vrij zonnig. "Dan staat nog steeds die noordenwind, maar de temperatuur kan dan een graadje verder oplopen. Het wordt dan 18 of 19 graden op de meeste plaatsen."