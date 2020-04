Jij mag vandaag samen met Guus Meeuwis voor alle Brabanders 'Brabant' zingen

Het is ondertussen al een hele traditie aan het worden. Samen uit volle borst 'Brabant' zingen tijdens de radioshow Graat & De Laat. Zoals gebruikelijk kun je ook vandaag weer je video insturen met je prachtige zangkwaliteiten. En als kers op de taart doet Guus Meeuwis live om halftwee vanuit de studio mee.

Zolang de coronacrisis duurt zingen we elkaar al toe met hét Brabantse lied. De afgelopen weken hebben Jordy Graat en Christel de Laat tijdens hun radioshow al opgeroepen om mee te zingen. Daar wordt nog elke uitzending massaal gehoor aan gegeven.

Stuur je filmpje in

Jordy en Christel willen daarom aan alle Brabanders vragen om vandaag weer mee te doen en filmpjes in te sturen van het meezingen tijdens 'Brabant'. De filmpjes kun je mailen naar social@omroepbrabant.nl of appen naar 06-82658806.

Dus schroom niet en zing uit volle borst mee. Keihard en misschien wel keivals, als je het maar vol passie doet! Dan maken we er net zo'n mooi filmpje van als een paar weken geleden, maar nu met onze eigen Guus erbij.