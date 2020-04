Guus Meeuwis houdt hoop voor concerten in New York: 'We bekijken het van dag tot dag'

Als het aan Guus Meeuwis ligt gaan de concerten in New York gewoon door. De twee concerten staan gepland voor oktober maar vanwege het coronavirus is het onzeker of het door kan gaan. "We bekijken het van dag tot dag en van week tot week. We hebben nog tijd", zegt hij nuchter.

"We zitten vol in de voorbereiding en ik hoop uiteraard dat het door kan gaan. In New York is natuurlijk wel het een en ander aan de hand en je weet niet hoe het zich daar doorzet", doelt hij op de coronacrisis. "We houden het nauwlettend in de gaten maar het is nog te vroeg om te zeggen dat het niet gaat lukken."

De zanger uit Tilburg was in de studio van Omroep Brabant om zijn lied 'Brabant' live te zingen in het radioprogramma Graat & De Laat. Al wekenlang tijdens de coronacrisis wordt dat lied op zaterdag gedraaid zodat luisteraars uit volle borst mee kunnen zingen. Guus hoorde van dat initiatief en besloot live mee te zingen voor alle Brabanders.

'Trots op verbroedering'

"Het was bijzonder om te mogen doen", vertelt hij na afloop. "Ik was ervan op de hoogte hoe dat gegroeid is en hoe dat verbroedert en daar kun je alleen maar trots op zijn. Het is geweldig om dat nou een keer met z'n allen echt live te doen." Naar eigen zeggen was het wel een apart gevoel om dat alleen, maar toch mét de hele provincie te doen. "Maar dat is wel het gevoel dat nu heerst: we doen heel veel dingen samen maar wel een beetje op afstand. Ik heb het geluk dat ik muziek mag maken en als die op deze manier wordt ingezet, is dat wel echt het beste."

En dat hij nog steeds muziek mag maken, maakt hem blij, want optreden zit er voorlopig niet in. "Ik mis het publiek wel echt heel erg." Nu ligt zijn focus op het opnemen van zijn nieuwe plaat. "Daar waren we eind vorig jaar mee begonnen. Het lag even stil, maar nu zijn we het langzaam op gepaste afstand aan het afmaken. Daar hebben we nu de tijd en rust voor. Ik hoop dat het eind mei, begin juni klaar is."

De coronacrisis helpt de zanger dus om zijn tijd zo goed mogelijk te gebruiken. "Het is een aparte gewaarwording. De ene dag hoop je dat het snel afgelopen is en krijg je jezelf niet in gang gezet, en de volgende dag wil je er met volle kracht weer tegenaan. Gelukkig heeft het laatste de overhand en dat merk ik ook bij de mensen in mijn omgeving."

Groots volgend jaar extra groot

Want door de crisis kunnen zijn Groots met een zachte G-concerten dit jaar niet doorgaan. En omdat het zijn 15-jarige jubileum van de concerten zou zijn, is dat extra jammer. "Maar ik ben en blijf positief", zegt hij daarover. "Het kwam natuurlijk niet heel onverwacht, maar je houdt altijd tot het einde hoop. Alle bezoekers mogen hun kaartje nu voor volgend jaar gebruiken. En dan gaan we dat jubileum volgend jaar alsnog vieren. Dan noemen we het gewoon 15 jaar plus 1 en dan doen we er qua sfeer en feest ook plus 1 bovenop", lacht hij.

Naast alle zakelijke evenementen zou hij dit jaar ook een persoonlijk evenement hebben. De bedoeling was dat hij met zijn Manon in het huwelijksbootje zou stappen. "Het is eigenlijk hetzelfde als met de concerten", reageert hij. "We hebben nog alle tijd om een bruiloft te organiseren. En de liefde gaat niet weg hè. Die is natuurlijk niet afhankelijk van een agenda", sluit hij af.