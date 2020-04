Grote brand bij afvalverwerker in Dongen onder controle, brandend afval uit loods gehaald

DONGEN -

De grote brand die zaterdagmiddag uitbrak bij afvalverwerker Van den Noort in Dongen, is onder controle. De brand brak iets voor vijven uit in een loods met huishoudelijk afval. Er werd een gat in de loods gemaakt, om beter bij de brandhaard te kunnen. Uiteindelijk kon het afval uit de loods worden gehaald, om daarbuiten verder geblust te kunnen worden.