Een vrouw die in een rolstoel zit is zaterdagavond de Maas bij Cuijk ingereden. Na ongeveer 25 minuten kon ze door duikers uit het water worden gehaald.

De vrouw is overgedragen aan het ambulancepersoneel dat was toegesneld. In welke toestand zij was, kon de woordvoerder van de Veiligheidsregio niet zeggen. Wel gaf hij aan dat het water bij de kade zes meter diep is.