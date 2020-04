Quadrijders en motorcrossers halen 'uit verveling' asociale capriolen uit in Eindhoven

De politie heeft al meerdere bekeuringen uitgedeeld. Ook is een rijbewijs ingevorderd en een quad in beslag genomen. "We kunnen snappen dat je je gaat vervelen thuis, maar er zijn tal van mogelijkheden om die verveling tegen te gaan. We willen jullie vragen om de openbare weg niet als speeltuin te gaan gebruiken," doet ze een oproep.

Vrijdag werden twee mannen gefilmd die het kruispunt aan de 1e Lieven de Keylaan gebruikten 'als speelplaats' voor hun quads, zo noemt de politie het. De identiteit van deze bestuurders is bekend.

"Zie jij dit soort capriolen op de openbare weg? Meld dit bij ons, of film dit als je passagier bent. Vergeet dan niet het kenteken op te schrijven", zo vraagt de politie op Facebook.

Volgens Eindhovenaren die reageren is er onder meer overlast op de Marconilaan, bij de Kloosterdreef en de Estafettelaan.