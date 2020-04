DJ Jeroen geeft corona-optreden in bakje van hoogwerker op 45 meter hoogte: 'Dit was mijn droom'

Een live DJ-optreden in een hoogwerker op 45 meter hoogte, Jeroen Hansen, normaal DJ bij café de Villa in Eindhoven, wilde iets unieks doen om de horeca een hart onder de riem te steken. “Ik heb altijd gezegd dat ik in een hoogwerker zou draaien, dat was mijn droom.”

Vastberaden stapt Jeroen zijn hoogwerker in, bij het bedrijf waar hij werkt op een industrieterrein in Nuenen.. Of hij hoogtevrees heeft? “Nee hoor, ik sta dagelijks in zo’n hoogwerker. Naast mijn werk als DJ ben ik namelijk ook glazenwasser. En het uitzicht is hartstikke mooi.”

Online optreden

Links van de DJ set bedient Jeroen de knoppen van de hoogwerker. De machine komt langzaam in beweging. “Kan je de kabels even checken?” roept hij in zijn portofoon. Zijn team beneden houdt alles nauwlettend in de gaten. Er is een bewaker die opdracht heeft gekregen om eventuele groepjes kijkende mensen weg te sturen. “Het is echt een online optreden, niet voor publiek op straat”, vertelt Jeroen. Op De Faceboopagina van ' zijn' café kan live worden meegekeken.

‘Met zijn allen tegen Corona’

De hoogwerker heeft de 45 meter hoogte in middels bereikt. Jeroen trapt af en de livestream springt aan. Door de wind en de bewegingen wiebelt het vijf meter brede karretje een beetje dus echt fanatiek kan de dj zijn liveoptreden niet doen. Maar dat neemt niet weg dat hij er nog steeds een show van maakt. “Voor jullie allemaal thuis, met zijn allen tegen Corona!” en hij zwaait richting zijn telefoon.

Eenmaal weer beneden, na een uurtje, is hij tevreden, “Ik hoop wel dat de mensen goed hebben kunnen zien hoe hoog het was."