Agenten trekken wapen bij aanhouding man en vrouw in Tilburg

Agenten hebben zaterdagavond hun wapen getrokken bij het aanhouden van een man (36) en vrouw (34) in Tilburg. Zij zouden eerder op de dag een bekende van hen mishandeld hebben en gedreigd hebben een vuurwapen te gebruiken. De twee zijn vastgezet.

De mishandeling vond plaats op de Bellinistraat.

Luchtdrukwapen

Gewaarschuwde agenten zagen de twee verdachten rond negen uur op de Berkdijksestraat en hielden hen aan. Omdat de verdachten een wapen bij zich konden hebben, trokken de agenten voor de zekerheid hun wapen bij de arrestatie.

In het huis van een van de verdachten werd een luchtdrukwapen ontdekt. Dat is in beslag genomen. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.