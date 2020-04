Wat kan hij goed voetballen hè? Depay neemt rap op over Virgil van Dijk

"You don't want to cross Van Dijk. You do'n want to meet Van Dijk", rapt Depay, met een grijns op zijn gezicht. "Captain of the nation, hij is de leider. Hij is de baas met de corners."

De oud-spits van PSV kan duidelijk beter voetballen dan rappen. Depay heeft aan het einde nog een boodschap voor Virgil: "Van Dijk, man. Ik wilde dat je getekend had. Niet voor Liverpool maar voor Manchester United", zingt hij in het Engels.

Depay zelf speelde tussen 2015 en 2017 voor Manchester United.