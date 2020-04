Toon Gerbrands niet in zak en as over situatie PSV: ‘Plannen voor de toekomst zijn er’

Met dat handelen doelt Gerbrands onder meer op het inleveren van een deel van het salaris. De PSV-directie heeft deze week besloten om twintig procent van het salaris in te leveren, totdat er weer wedstrijden mét publiek in het Philips Stadion gespeeld kunnen worden.

Salaris inleveren

De directie van PSV houdt rekening met verschillende scenario’s, waaronder een donkerzwarte variant waarbij er tot het einde van het jaar niet meer met publiek gevoetbald kan worden. “Dat zou de club zo’n twaalf tot veertien miljoen euro kosten”, zegt Gerbrands. “Hoe gaan we dat oplossen? Onder meer dus door een deel van het salaris in te leveren. Al is dat natuurlijk niet dé oplossing. Maar we moeten allemaal ons steentje bijdragen.”

En de beslissing om salaris in te leveren, was volgens Gerbrands niet moeilijk. “Dat besluit was binnen drie minuten genomen”, zegt de 62-jarige directeur van PSV. “Als wij bepaalde dingen vragen aan sponsoren en supporters, dan vind ik dat we allemaal iets moeten doen. En ook de spelers van PSV denken er over na om een deel van hun salaris in te leveren. Daar gaan we begin volgende week weer mee in gesprek.”

Toon Gerbrands vertelde zondag in ‘Kraak’ over een hectische afgelopen vrijdag, de fitheid van de PSV-spelers en de financiële situatie:

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor voetbalclubs nog altijd een vraagteken. Wat gebeurt er met de transfermarkt? Wat doet de crisis met de sponsoren? En: wat doen de supporters -de grote inkomstenbron van voetbalclubs- na de crisis?

Bijzonder

Over dat laatste maakt Gerbrands zich niet al te veel zorgen. “Wij hebben via PSV-klankbord, een platform voor samenwerking tussen supporters en de club, namelijk contact met verschillende supportersgroepen. Zij hebben een steekproef gedaan bij een deel van hun aanhang en daar was de indruk dat een groot gedeelte geen vergoeding hoeft voor de resterende vijf thuiswedstrijden die nog gespeeld hadden moeten worden. Ze willen echt meedenken met de club. Heel speciaal.”

Voetballen mét publiek in anderhalvemeter-samenleving, ziet Gerbrands niet gebeuren. “Dat gaat gewoon niet”, zegt hij. “We hebben uitgerekend dat er dan precies eenzesde van het aantal toeschouwers in het Philips Stadion kan komen, ten opzichte van wat we nu gewend zijn. Dan praat je over nog geen zesduizend mensen. Hoe moeten zij naar het stadion komen? Velen van hen komen met het OV. Hoe komen ze het stadion binnen en nog belangrijker: hoe gaan ze er weer uit? Dat gaat zeker twee uur duren. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. We zullen ons dus moeten voorbereiden op een periode met wedstrijden zonder publiek.”

Het zijn, ook zonder voetbalwedstrijden, drukke en hectische tijden voor de PSV-directeur. “Ik ben een man die bijvoorbeeld van lezen houdt, en ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik dat meer zou doen toen er besloten werd dat het voetbal stil kwam te liggen. Ik verwacht nu, dat als de staf en selectie er staat, er wel een periode van wat meer rust komt. Maar misschien denk ik daar binnen een maand al wel weer anders over.”