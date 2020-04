Tilburg en Den Bosch doen dringende oproep: 'Het is weer veel te druk in de binnenstad, blijf thuis'

De gemeente Tilburg heeft haar inwoners zondag opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het is volgens de gemeente net als zaterdag weer druk in de binnenstad. Ook burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch roept mensen op om thuis te blijven omdat het in zijn gemeente veel te druk is.

Daarom de dringende oproep vanuit de gemeenten om alleen naar de binnenstad te komen voor een noodzakelijke boodschap. "Doe dit alleen en niet met het hele gezin."

Mocht het vanmiddag ook erg druk worden, dan wordt ingegrepen. "Politie en handhaving gaan dan de stad in om mensen aan te spreken op hun gedrag of zelfs weg te sturen. Ook gaan ze met ondernemers in gesprek om buiten de winkels te zorgen dat mensen afstand houden.”

De gemeente Tilburg vindt het fijn dat de winkels open kunnen zijn en dat zij in deze moeilijke tijden nog iets kunnen verkopen. Maar vindt het niet verstandig om met grote groepen in het centrum te gaan shoppen. Afstand bewaren wordt dan heel lastig. Dat brengt het risico met zich mee dat het coronavirus zich makkelijker kan verspreiden.

Controleren drukte

Het is ook een kwestie van gezond verstand gebruiken volgens de gemeente. "Er is een website beschikbaar waarop te zien is wanneer het meer of minder druk is in het centrum. Net zoals de Efteling dat heeft”, wordt er als tip meegegeven.

Tot slot wil de gemeente mensen op het hart drukken: “Blijf thuis als u niet per se naar de stad moet. En moet u toch iets dringends hebben, ga dan vooral alleen winkelen en kom niet met meerdere personen funshoppen. Blijf zoveel mogelijk thuis, houd anderhalve meter afstand en maak het ommetje in uw directe omgeving. En blijf gezond en let op uzelf en op elkaar.”