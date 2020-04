Burgemeester Laarbeek bezocht getroffen nertsenfokkerij: 'Nieuws had geweldige impact op die mensen'

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek is zaterdag door het ministerie van Landbouw op de hoogte gesteld over de coronabesmetting op een nertsenfokkerij in Beek en Donk. Hij heeft daarna een bezoek gebracht aan de boerderij en met de eigenaren gesproken.

Het gaat om een boerderij met 7.500 volwassen nertsen. Die zijn niet allemaal besmet en van ruiming is dan ook geen sprake, aldus een woordvoerder van het ministerie van Landbouw.

Van der Meijden: "Maar het nieuws had wel een geweldige impact op die mensen. Ik ben erheen gegaan om hen te ondersteunen. Mijn zorg ligt bij de gemeenschap en de betrokkenen."

De burgemeester hoorde 's avonds over de besmetting. "Daarna gaat de bal rollen. Overleg met het ministerie, met het college, met de gemeenteraad."

Sectie

De nertsen vertonen verschillende ziekteverschijnselen. Ze hadden maagdarm- en ademhalingsproblemen, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Er is sectie gedaan door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad. Dat instituut heeft bevestigd dat het om het coronavirus gaat.

Ook in Milheeze is een nertsenfokkerij getroffen. Deze heeft 13.000 nertsen en die zijn ook niet allemaal besmet. Volgens burgemeester Van der Meijden gaat het om een fokkerij aan de Peeleindseweg.

Uitslag over twee weken

Er worden monsters verzameld van zieke en gezonde dieren. Het RIVM adviseert uit voorzorg om in een straal van circa 400 meter rond de besmette nertsenbedrijven niet te fietsen of te wandelen totdat resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters bekend zijn. Dat duurt twee weken.

De omgeving van de fokkerij is afgesloten, dat geldt ook voor de omgeving van de boerderij in Beek en Donk.

De burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: Meerdere nertsen besmet met corona: ‘We gaan uit van besmetting van mens op dier’