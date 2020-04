Ultieme poging van CDA-prominenten om samenwerking met Forum voor Democratie te voorkomen

EINDHOVEN – Een aantal voormalige partijbestuurders van het CDA heeft de Brabantse leden opgeroepen tegen een samenwerking tussen hun partij en Forum voor Democratie te stemmen. Onder een open brief staan namen van oud-gedeputeerden als Paul Rüpp en Paul Augusteijn. Maar ook van oud-commissaris en Europarlementarier Hanja Maij-Weggen, oud-minister Ernst Hirsch Ballin en van de mateloos populaire oud-burgemeester Driek van de Vondevoort.

De ondertekenaars zijn van mening dat hun Brabantse fractie gaat voor korte termijn-gewin, uit opportunisme voor het boerenbelang. “Maar met de laatste uitspraken van de Raad van State en de acties van de minister van Landbouw zijn de provincies helemaal niet meer aan zet en is de reden voor de coalitiebreuk achterhaald. Doe het niet, doe het niet!” aldus Rüpp en zijn mede-ondertekenaars.

Stikstof en cultuur

Zij verwijten hun partij dat die de leden om hun mening vraagt, zonder dat die weten wat er in het bestuursakkoord staat. Daar zouden zaken in kunnen staan die de CDA-leden achteraf helemaal niet willen. Zoals bekend, ontkent Forum het bestaan van een stikstofprobleem.

Forum had bijvoorbeeld ook geen cultuurparagraaf. In het verkiezingsprogramma werd vooral de landelijke lijn uitgedragen en die bestaat uit het bevorderen van de Nederlandse cultuur. Voor het CDA zijn cultuur en de multiculturele samenleving een belangrijke zaak. Bij de aanstelling van het college van Gedeputeerde Staten sleepte het CDA vorig jaar meer dan een miljoen euro uit het vuur voor philharmonie zuid.

' Kleuters en naïvelingen'

De brief komt op het moment dat het Brabantse CDA-bestuur heeft besloten de leden online te raadplegen. De CDA-mastodonten die hun handtekening onder de open brief hebben gezet, vinden dat hun medeleden worden weggezet als een stel kleuters en naïevelingen.

Ze kunnen namelijk inhoudelijk niks beoordelen. “Aan de hand van vijf open deur-vragen die bovendien zeer sturend zijn, hoopt het CDA dat de meerderheid van de leden vindt dat het CDA altijd moet proberen mee te besturen, zijn rug recht moet houden en dus achter het verkiezingsprogramma moet blijven staan en een middenpartij is die op voorhand niemand uitsluit”, aldus Rüpp en zijn mede-ondertekenaars.

' Dank je de koekoek'

“Ja dank je de koekoek: dat vinden alle verstandige CDA-leden”, schrijven ze. Zij vinden dat de leden eerst inzicht moeten krijgen in het bestuursakkoord en dat ze moeten weten tegen welke prijs het CDA mee gaat regelen.

“Immers door nu in een coalitie te stappen met FvD legitimeren we de opvattingen van haar leider die de weg volledig kwijt is, zoals blijkt uit recente publicaties: uit de NAVO, uit de EU, rechtspraak aan banden, onderwijs meer onder politieke controle enz. enz. En als klap op de vuurpijl zei hij onlangs dat 'VVD en CDA er als onderdeel van de cultuurmarxistische linkse mainstream op uit zijn om Nederland te vernietigen'.

LEES OOK: Nieuw bestuursakkoord Brabant zo goed als klaar; presentatie pas na coronacrisis