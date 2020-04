Verkeer zag geen hand voor ogen door rook van Peelbrand, A67 urenlang dicht bij Liessel

Verkeer op de A67 tussen knooppunt Leenderheide en Liessel had maandagochtend vroeg veel last van rook. Daarom werd de weg urenlang afgesloten. Ook de weg tussen knooppunt Zaarderheiken en Liessel was dicht.

"Het Peelgebied was nog aan het naroken na de brand die daar de afgelopen dagen woedde", vertelt Wally Paridaans van de brandweer. "Vanwege laaghangende mist bleef de rook in een bepaald deel heel erg laag hangen."

Schadelijk

De brandweer deed metingen of de rook schadelijk is.

Verkeer dat vanuit Limburg richting Eindhoven wil rijden, werd omgeleid via Maastricht, over de A73 en de A2. Automobilisten die vanaf de Belgische grens kwamen, kregen het advies via Sint Joost te rijden over de A2, N276 en A73.

Opkomende zon

Dankzij de opkomende zon waren de problemen rond negen uur verleden tijd en werden de afgesloten wegen weer vrijgegeven.