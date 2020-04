Tranen van verdriet en van geluk in Boer Zoekt Vrouw, twee laatste boeren hebben gekozen

Annemiek

Maar we beginnen met de Drentse boerin Annemiek die ineens een stuk relaxter oogde nu er geen man meer rondloopt op haar boerderij. Ze heeft Jelte, Steven en Erik immers allemaal naar huis gestuurd. Aangespoord door Yvon, haalde ze 622 brieven nog maar eens van stal, op zoek naar interessant materiaal.

En er kwamen warempel een aantal nieuwe kandidaten tevoorschijn, onder wie ene Bram die Annemiek toch wel ‘heel erg leuk en stoer’ vond. Met de nodige duwtjes in de rug van Yvon werden er zo’n vier of vijf brieven apart gelegd. Maar wat nu?

Lekkerder in d'r vel

Steffi: “Ja, dat vragen wij ons ook af. Gaat ze nu heel snel speed daten? Of belt ze iemand op om mee op citytrip te gaan? We hebben echt geen idee wat daar gaat gebeuren. Maar ze zat in ieder geval lekkerder in d’r vel, dus we zijn benieuwd hoe het verdergaat.”

Yvon geeft boerin Annemiek een duwtje in de goede richting (Foto: KRO-NCRV)

Bastiaan

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Want hoe gezellig het houthakken ook was met z’n drieën, niet snel daarna zagen we een verdrietige, maar ook in alle opzichten sportieve Elise op haar fiets naar huis gaan. Elise die zó graag was gebleven. Maar, zo zei de boer, “ik heb echt voor mijn gevoel gekozen”. En dus werd het Milou. Milou die honderden kilometers verderop in Frankfurt haar leven heeft, terwijl Elise praktisch om de hoek van Bastiaan’s boerderij woont.

Dat Milou van alles bij de boer losmaakt werd snel duidelijk: er leek geen einde te komen aan hun zoen. Deze keer was het geen lasapparaat dat zorgde voor de vonken. Toch zal de afstand tussen Zeeland en Frankfurt nog een ding worden, want Bastiaan wil geen latrelatie. Daar gaan ze het tijdens de citytrip naar Lapland eens goed over hebben.

Zeeland-Frankfurt

“Het was meteen vlam in de pan en alles erop en eraan, het spatte er echt vanaf”, zo zag ook Steffi. Roel maakt zich wat zorgen: “In de vooruitblik zag je het onderwerp over de afstand weer voorbijkomen. Dus ik vraag me af of het goed gaat komen op termijn. We hopen trouwens dat er een paar leuke mannen naar Elise gaan schrijven, dat we gunnen we haar echt.”

Boer Bastiaan volgde zijn hart en dat sloeg sneller voor Milou (Foto: KRO-NCRV)

Geert-Jan

Hij zag er als een berg tegenop, het keuzemoment. En o, wat was hij opgelucht nadat hij Jacqueline had verteld dat niet zij, maar Karine het was geworden. De nuchtere makelaar pakte haar spullen en huilde even uit op de sterke schouders van Yvon (‘dit is gewoon de ontlading’) maar maakte er verder weinig woorden aan vuil en vertrok in haar autootje.

Wat volgde was het bezoek van GJ aan Karine. Met ‘zijn haren in de plooi en een mooi gestreken overhempje aan’ en dat was volgens Karine toch heel wat beter dan zijn ‘campingsmoking’. Een taartje eten met een kopje thee, het zag er gezellig uit, maar toch ontbrak er iets en dat zat ‘m bij Karine. GJ voelde die afstand ook, terwijl hij juist ‘warmte nodig heeft’. Hopelijk brengt de stedentrip de twee wat dichter bij elkaar, maar zoals GJ het zei: “Karine is nu aan zet”.

Kil en Koel

Steffi en Roel twijfelen over de keuze van boer Geert-Jan. “We vonden hem vooral met Jacqueline een hele leuke klik hebben. Maar ja, hij ging voor Karine en dat leek ook prima, alleen was het tijdens zijn bezoek bij haar thuis nogal kil en koel allemaal. Dus we gaan een beetje met angst en beven de citytrip in en hopen dat het goedkomt.”

Vooruitblik: Geert-Jan en Karine op citytrip (Foto: KRO-NCRV)

Geert

Voor Angela van boer Geert is het een uitgemaakte zaak: hij is het voor haar en ze gaat er helemaal voor. Ze bekende dat ze met elkaar hadden gezoend maar ‘heel braaf’ nog niet bij elkaar hadden geslapen’. De vraag is hoe het bij Geert zit. We zagen hoe hij bij Angela en haar dochters thuis op bezoek ging. Angela, op van de zenuwen, had alles uit de kast had gehaald. Van sexy rokje tot draadjesvlees met piepers waar de boer zo dol op is. En dat kon Geert zeker waarderen.

Maar op de een of andere manier heeft hij heel wat minder praatjes dan de afgelopen weken, er lijkt iets te missen bij hem. De twinkeling in zijn ogen als hij naar zelf opgestapte Vera keek? Van de ene kant zegt hij dat het allemaal klopt met Angela, maar op haar vraag of hij graag met háár op citytrip wil, reageerde hij wat flauwtjes. Ook bij het afscheid hield hij het bij drie kuise zoenen op de wang. Daar kon zelfs het sexy rokje van Angela niets aan veranderen.

"Gaat het nog klapperen?"

“Zoals ik het bekijk, is Angela helemaal hoteldebotel van Geert”, vertelt Steffi, “maar Geert reageert inderdaad nog wat koeltjes, zo van: we zien het allemaal wel. Volgens mij ziet hij de citytrip ook een beetje als een schoolreisje. Dus wij zijn ook benieuwd of het daar nog gaat klapperen of dat het bij een relaxte en vriendschappelijke sfeer blijft.”

Heeft boer Geert in Angela de ware gevonden of moet hij verder zoeken? (Foto: KRO-NCRV)

Jan

De zorgboerderij boer kon niet wachten om zijn Nienke na een week weer te zien. “Ik heb veel aan d’r gedacht en wil haar vasthouden en bij me hebben”, zo vertelde hij. Op bezoek bij de ouders en drie zussen van Nienke, maakte hij goede sier met de mand vol streekproducten die hij had meegenomen. En ook al had hij dat niet gedaan, dan was het toch wel goed gekomen. Want volgens de drie zussen past 'leuke gozer’ Jan helemaal in het gezin. En ze zagen allemaal hoe blij en gelukkig dochter- en zuslief is met de boer.

Als daar geen bruiloft van komt!

Dat zit wel snor zou je denken. Totdat we de preview van volgende week te zien kregen met een huilende Nienke die toch niet voor Jan schijnt te voelen wat hij voor haar voelt. Dus ook bij dit koppel kan het nog alle kanten op, hoewel Steffi en Roel dat anders zien.

“Met Jan en Nienke gaat het nog steeds als een trein. Daar hebben we echt alle vertrouwen in. Als daar geen bruiloft uitkomt, dan weten we het ook niet meer!”