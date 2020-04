Festivals volgend jaar ook in gevaar nu verzekeren tegen een pandemie niet meer mogelijk is

Een eerdere editie van Best Kept Secret. (Foto: Stan Hamacher)

De organisatoren van de festivals Paaspop in Schijndel en Best Kept Secret in Hilvarenbeek willen maandag nog niet reageren op de mogelijkheid dat het festivalseizoen mogelijk ook volgend jaar in het water valt.

Garantiefonds?

Verzekeraars van muziekevenementen hopen nu dat de overheid garant wil staan als festivals en andere grote evenementen ook na 1 september nog niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Dat zei Maarten van Denderen van Klap No Risk, één van de grootste verzekeraars in Nederland van muziekevenementen, maandag in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor verzekeraars is het op dit moment ‘een te groot risico’ om pandemiedekking te geven, zegt Van Denderen. Bovendien zouden de premies onvoorstelbaar hoog zijn. De overheid kan daarom een rol spelen, denkt hij.