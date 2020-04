Diefstal bij boomkwekerij: 'Ze zijn gekweekt door mensen uit de dagbesteding, dit is echt triest'

Ze steken ziel en zaligheid in hun werk. Met veel liefde komen een aantal gehandicapten meerdere keren per week naar een bosperceel van Landgoed De Hofboom in Tilburg waar ze meehelpen met de werkzaamheden bij de boomkwekerij. Ze werken onder meer in de houtverwerking en in de kwekerij. Zondagnacht werd er echter voor 2500 euro aan boompjes gestolen.

Eigenaar Bart Peeters is woest. "Het gaat me niet eens om die gestolen bomen. Maar om die jongens van de dagbesteding. Dit is zo erg voor ze. Als je dit steelt dan denk je niet na. Het is echt triest, zeker in een tijd dat iedereen het al zo zwaar heeft".

Het bosperceel ligt afgelegen, niemand mag er wonen. "We hebben het nu 33 jaar in de familie. In die tijd is zeker zestig keer ingebroken. Het is een rustige omgeving. Die dieven moeten ook wel even bezig geweest zijn want het gaat om tachtig tot honderd kleine bomen die ze uit de pot hebben gehaald."

'Wat zullen je ouders trots zijn'

De dieven knipten het gaas van de omheining kapot en kwamen waarschijnlijk met een grote bus. "Het feit dat je het in je hoofd haalt om op een plek waar mensen met een verstandelijke beperking hun dagbesteding hebben dingen te gaan jatten, is te triest voor woorden. De jongens en meiden die hiervoor hun best doen kunnen dankzij jou nu niet het eindresultaat zien, tot zover bedankt. Wat zullen jouw ouders trots zijn", zo zegt Bart tegen de daders.