Vier hooglanders mogelijk doodgebeten door wolven

"De uitslag van de DNA-test is nog niet binnen. Maar aan de schade en de wijze hoe het karkas erbij lag, wist de expert zeker dat dit niet om een grote hond ging. De organen van de hooglander zijn opgegeten, de tanden eruit", vertelt eigenaar Jos Leenders. Bij de eerste drie hooglanders werden geen experts ingeschakeld.

Leenders heeft 150 runderen, verdeeld over diverse stukken land. De dieren waar het nu om gaat lopen in het natuurgebied bij de Kievitsloop, richting Limburgse grens. Het gebied is eigendom van het Limburgs Landschap, volgens Leenders die het terrein pacht. "Het gaat om jonge dieren, één jaar oud. Die zijn niet groter dan een schaap. De jonge dieren heb ik nu weggehaald, hopelijk blijven ze af van de tweejarigen die groter zijn."

'Iets uit Roodkapje'

De boer wist niet dat in zijn gebied wolven actief waren. "Bij de eerste dode hooglander had iemand het er al over, maar voor mij was een wolf altijd iets uit Roodkapje. Ik ben niet boos, maar vind het wel vervelend," zegt Leenders.

Volgens Saskia Duives, voorzitter van de vakgroep schapenhouderij LTO Nederland, trekken de wolven normaal uit Duitsland via Brabant naar België of Zuid-Limburg.

Meerdere wolven in Brabant

Duives:"Op hun tocht vreten ze schapen op, dat is geen nieuws. Maar van koeien blijven ze af. En deze hooglanders zijn over een langere periode doodgebeten. Ik denk dat het dus niet om passanten gaat. En het is er ook meer dan één. Want één van de hooglanders is meters versleept, dat kan één wolf niet."

De wolven zijn beschermd, dus ze mogen niet gedood of opgejaagd worden. "Zelfs een steen naar ze gooien mag niet."

Wat Duives betreft is de maat vol nu ook hooglanders opgegeten worden. Ze pleit voor de komst van een wolvencommissie in Brabant. Gelderland heeft een vergelijkbare commissie.

Hoger hek

Een boer die slachtoffer van wie de dieren zijn verwond, kan altijd een vergoeding krijgen van het Faunafonds. Maar via de wolvencommissie kan ook geld uitgekeerd worden voor aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld voor een hoger hek of extra prikkeldraad.

Een wolvencommissie mag volgens het wolvenplan 2.0 formeel pas opgericht worden als minstens een half jaar een wolf in een bepaald gebied woont. Duives: "Maar in Gelderland hebben we gemerkt dat het dan nog lang duurt, voordat alles goed geregeld is. Daarom wil ik dat er nu al zo'n commissie komt."

Prikkeldraad

Boer Jos Leenders denkt na over extra beschermende maatregelen. "We hebben prikkeldraad, dat zouden we uit kunnen breiden. Maar het blijft in dit gebied lastig, meer kunnen we eigenlijk niet doen. Of je moet alles op de kop gaan zetten."

Duives is bang voor verdere schade. "Normaal zijn wolven alleen 's nachts actief, maar de dagen worden steeds langer. Wat als er een keer een kind gepakt wordt?" Frans Kapteijns, oud-boswachter, is enorm in zijn wiek geschoten door deze laatste opmerking. "Eerst moet nog bewezen worden of wolven verantwoordelijk zijn voor de dood van die vier hooglanders. Bovendien: er lopen 's nachts echt geen kinderen los, dit is sensatie zoeken, bangmakerij."