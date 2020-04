Tiener (14) neergestoken in Tilburg door leeftijdsgenoot

In Tilburg is maandagavond rond halfacht een tiener (14 jaar) neergestoken. Dat gebeurde bij een woning in de Ruijterstraat.

Het slachtoffer is met een brancard het huis uitgedragen en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen was aanspreekbaar en is licht gewond. De dader zou ook een tiener zijn van een jaar of veertien.

De dader ging ervandoor. De politie weet om wie het gaat en hoopt dat hij zichzelf meldt. Ook wordt naar hem gezocht.

Onduidelijk is wat er voor de steekpartij gebeurd is.