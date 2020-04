Wielrenner spuugt vrouw vol in gezicht in Rosmalen

Een wielrenner heeft maandag een vrouw in haar gezicht gespuugd in Rosmalen. Dit gebeurde nadat ze hem erop aansprak, dat hij en zijn kompaan geen vaart minderden toen ze haar en haar kleinkinderen inhaalde.

De vrouw liep samen met haar schoondochter, een kleinkind in de kinderwagen en een kleinkind op een fietsje op het fietspad langs het Laaghemaal in Rosmalen. Het kindje op de fiets reed voor het eerst zonder zijwieltjes.

Fiets tegen kinderwagen

Twee wielrenners naderden de familie op hoge snelheid. Ze passeerden zonder in de remmen te knijpen. De vrouw sprak de wielrenners hier op aan.

Een van hen besloot terug te komen. Hij zette zijn fiets tegen de kinderwagen aan. Toen de vrouw hier ook wat van zei, spuugde de wielrenner haar vol in het gezicht. Vervolgens gingen de twee ervandoor.

Signalement

Van de spugende wielrenner is een signalement bekend. Het gaat om een Nederlandse man die rond de 40 jaar oud is. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en heeft een slank postuur. De man droeg een zwarte wielrenbroek en een geel shirt.