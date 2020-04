Els vangt huisdieren op van overleden baasjes en haar opvang zit nu helemaal vol

Els heeft sinds drie weken te maken met een flinke aanwas van honden en katten van wie het baasje is overleden. Het is inmiddels zó druk bij de stichting, dat Els en haar vrijwilligers het werk eigenlijk niet meer aankunnen. "Nu sta ik er wel even bij stil dat het coronavirus ons allemaal kan overkomen."

Els geeft Buffy een aai over haar bol.

'Opvang barst uit z'n voegen'

Ruim honderd dieren worden momenteel opgevangen in Nispen. Negentien dieren zijn afkomstig van baasjes die zijn overleden aan de gevolgen van corona. Bij dierenasiels kunnen deze beesten volgens Els niet terecht. "Mensen maken zich zorgen vanwege de geruchten dat huisdieren een rol spelen bij het overbrengen van het virus. Klinkklare onzin, maar het helpt allemaal niet mee."

Daarnaast moeten dierenasiels het ook met minder vrijwilligers doen momenteel. Veel nabestaanden zien de opvang in Nispen dan ook als allerlaatste oplossing. "We kunnen geen nee zeggen."

Joepie (2,5) is op zoek naar een nieuw baasje omdat zijn baasje is overleden aan het coronavirus.

Omdat het buitenverblijf overvol zit, moet Els de dieren zelfs in huis nemen. "We doen wat we kunnen, en soms een beetje meer. Daarom zijn de woonkamer, gang, keuken en logeerkamer al ingericht voor de dieren." Alleen de slaapkamer is nog niet standaard ingericht als 'nachtverblijf'. "Maar ook 's nachts sluipen er een paar dieren naartoe", lacht Els.

Chihuahua Faust is achtergebleven na het overlijden van zijn baasje.

Elk dier dat binnenkomt kost geld. "Vaak zijn de dieren afkomstig van ouderen. Die hebben extra zorg nodig. En ze moeten ook eten." Els benadrukt dat het voor de dieren wennen is als hun vertrouwde baasje er plotseling niet meer is. "Dat afscheid is vreselijk. Hun hele wereld is afgenomen. Er is daarom niks leuker dan ze nu lekker in de watten te leggen."

Zelfs in de keuken van Els Adams staan hokken.

Doneren

Om geld voor eten bij elkaar te krijgen, worden er zelfs zegeltjes geplakt voor een supermarkt. Zo links en rechts wordt ook nog een spaarpot omgekeerd. "Wij houden regelmatig een bingo of een open dag om extra geld binnen te krijgen. Maar dat kan nu ook even niet."

Dierenliefhebbers kunnen altijd een steentje bijdragen door geld over te maken. "Hopelijk willen mensen ook een dier adopteren. Of tijdelijk als gastgezin functioneren totdat het dier een nieuw baasje heeft gevonden."