Inwoners van Zuidoost-Brabant kunnen nu ook corona -check app gebruiken

Het Catharinaziekenhuis heeft sinds dinsdag de corona-check app ook beschikbaar gemaakt voor inwoners van Zuidoost-Brabant. Deze app biedt op afstand hulp bij klachten die erop zouden kunnen wijzen dat je besmet bent met het coronavirus. De app was via het Jeroen Bosch Ziekenhuis eerder ook al beschikbaar voor inwoners van Den Bosch en omstreken.

Inwoners kunnen via hun postcode gebruik maken van de app. Je hoeft hiervoor geen patiënt van het Catharina Ziekenhuis of Jeroen Bosch Ziekenhuis te zijn, maar moet wel 18 jaar of ouder zijn. “Wij hebben de makers van de app bereid gekregen om ook inwoners van Zuidoost-Brabant erin te krijgen”, vertelt een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis. “Wij zijn erg blij dat we daarmee samen kunnen werken.”

Hoe werkt de app?

Via de app moet je dagelijks een paar vragen beantwoorden over je gezondheid. Bijvoorbeeld over hoesten, kortademigheid, keelpijn en je temperatuur. Een medisch team, onder toezicht van een longarts, kan met deze gegevens inschatten of jij het coronavirus hebt. Als het team vermoedt dat er actie moet worden ondernomen, kun je gebeld worden voor advies of om te worden doorverwezen naar medische hulpverleners. Er wordt benadrukt dat de app geen vervanging is van de reguliere zorg of spoedzorg. Als je ernstig ziek bent of een spoedvraag hebt, wordt er geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Laagdrempelig antwoord

“Zolang er geen vaccin is, zullen corona-infecties voorlopig blijven staan”, aldus longarts Pascal Wielders van het Catharina Ziekenhuis. “De app geeft laagdrempelig en snel antwoord op vragen over corona.”

De app werd op 16 maart gelanceerd en is ontwikkeld door Santeon-ziekenhuis OLVG in Amsterdam. Inmiddels zijn er 17 ziekenhuizen die de online corona-check aanbieden, waaronder sinds dinsdag het Catharina Ziekenhuis. Via de website van het ziekenhuis kun je jezelf aanmelden.