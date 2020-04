Man steekt andere man plotseling met een glasscherf in de borst in park in Breda

Een 31-jarige Bredanaar heeft maandag rond kwart over vier in het park Valkenberg in Breda een andere man met een glasscherf gestoken. Een concrete aanleiding was er niet. De verdachte werd gearresteerd en is een bekende van de politie.

Het slachtoffer is een 26-jarige man uit Etten-Leur. Hij zat maandagmiddag met zijn vriendin in het park nabij de vijver, toen een man met ontbloot bovenlijf op hem afliep en ‘dit is een overval’ riep.

Vervolgens haalde de dader zonder aanleiding uit met een stuk glas richting de borst van het slachtoffer. Pas later had de man door dat hij was gestoken. De aanvaller was inmiddels rustig weggelopen, maar werd later door agenten aangehouden.