Bloemenkweker Jac verkoopt zijn zomerbloeiers corona-proof met online afsprakensysteem

“Na reservering hebben ze dan een uur de tijd om hun zomerbloeiers uit zoeken”, vertelt eigenaar Jac van Dongen, die op deze manier voorkomt dat er te veel mensen rondstruinen in zijn kwekerij.

“Ik vind het heel goed”, zegt Elske Bloem die vaste klant is. “Het is nu niet te druk en je hebt ruimte om je kar ergens neer te zetten.”

Eind april, begin mei is het steevast dringen en duwen bij de kwekerij van Jac van Dongen. Zo’n toestroom van klanten zou nu in het corona-tijdperk niet meer kunnen. “De mensen die hier hun zomerbloeiers komen kopen, zijn over het algemeen oudere mensen en die willen ook veiligheid. Als je dan kunt zeggen als ondernemer: kom maar, want het is hier veilig, geeft dat heel veel rust bij de klanten en bij mij.”

Online een tijdslot reserveren en handen wassen

Het systeem dat Van Dongen heeft ingevoerd is ingenieus en eenvoudig. “Online kunnen mensen een tijdslot reserveren via onze website. Bijvoorbeeld kunnen ze aanklikken dat ze woensdagmiddag om twee uur willen komen. Dat tijdslot wordt dan op die naam geblokkeerd en op die bewuste middag melden ze zich op de aangegeven tijd bij ons corona-loket. Daar controleren we wie het zijn en dan mogen ze na het handen wassen naar binnen.”

Per dag heeft de kwekerij drieëndertig tijdsloten beschikbaar, die per kwartier online kunnen worden vastgelegd. “Mensen die niet hebben gereserveerd zijn ook welkom hoor, maar moeten soms wel wachten tot er een tijdslot vrijkomt dat nog open staat.”

Op de website van kwekerij Dongeneind kun je een tijdslot claimen voor een bezoek

Klanten zijn blij met zoveel zorg

Online reserveren om überhaupt je zomerbloeiers te kunnen aanschaffen, handen wassen en ook nog eens een verplichte looprichting. Het lijkt omslachtig, maar de klanten van Van Dongen zijn er blij mee.

“Heel erg goed, want het kan hier heel erg druk zijn en dan sta je heel dicht op elkaar. En je moet in deze tijd heel voorzichtig zijn”, is de reactie van Kees de Hoon. “Ze doen het op een super goede manier”, sluit Elske Bloem aan. “Echt top, afspraak maken, handen wassen en bloemen kopen op een veilige manier. Ik voel me bij deze aanpak als klant gewaardeerd en veilig. Een pluim voor deze ondernemer.”