80-jarige Frans speelt op mondharmonica voor ouderen in verzorgingstehuis

“Ik speel denk ik al dertig jaar”, vertelt Frans terwijl hij overtuigend knikt. “Ik ken een heel repertoire aan liedjes. Maar heel veel liedjes leer ik via de televisie. Als ik het dan drie keer gehoord heb, dan ken ik het.” Frans noemt er een paar op. “Het stille klooster, de kleine trommelaar, het avondklokje. En ik vind kinderliedjes ook heel leuk om te spelen.”

Ook in de regen

Frans vindt het extra fijn om voor de ouderen in het verzorgingstehuis op te treden. Zo stond hij eerder al bij een verzorgingstehuis in Bakel. Dinsdag is de Hove Vogelsanck in Gemert. Terwijl de mondharmonica klaar wordt gemaakt, hij schudt die eerst goed schoon, worden de ouderen een voor een droog onder de overkapping neergezet. Het begint namelijk steeds harder te regenen. Maar dat deert Frans niet. “Ik kom graag optreden, deze mensen hebben anders niemand. En ik kan dit heel gemakkelijk, ik heb alleen mijn mondharmonica nodig.”

Maria

In deze moeilijke tijden zijn verpleeghuizen extra gevoelig voor het coronavirus. Voor Frans helpt er maar een ding als hij daar aan moet denken. “Dan denk ik aan Maria. Niet dat ik zo katholiek ben hoor, maar vroeger toen ik klein was zei mijn moeder altijd dat ik weesgegroetjes moest bidden. Dus dat doe ik nu.”