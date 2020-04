Grote Kerk Breda weken langer in de steigers door coronacrisis

De Grote Kerk in Breda, nog langer in de steigers. (foto: Raoul Cartens)

BREDA -

Eigenlijk hadden de steigers begin april al afgebroken moeten zijn, want de restauratiewerkzaamheden aan de toren van de Grote Kerk in Breda zijn klaar. Maar door de coronacrisis kan het Belgische bouwbedrijf Monument de boel niet komen weghalen, omdat de lockdown-regels bij onze zuiderburen dat niet toelaten. Bredanaars die op de gerestaureerde klokken willen zien hoe laat het is, zitten waarschijnlijk nog eens weken tegen plastic een ijzeren buizen aan te kijken.