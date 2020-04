De grote jongens en de mannen in de buik van het peloton: boek bijna klaar, maar geen Vuelta

Wie bij John van Ierland op bezoek gaat, ziet meteen dat hij gek is van wielrennen. Voor de deur van zijn huis in Teteringen staat namelijk de oude ploegleiderswagen van Peter Post geparkeerd. De echte, met originele koerstoeter. Een verzamelobject dat veel wielerfans doet likkebaarden. Het zegt iets over de man: hij ademt wielrennen.

Het zijn grote jongens die Brabant heeft voortgebracht.

Het is dan ook niet vreemd dat John inmiddels bezig is aan zijn veertiende boek over wielrennen. Zo schreef hij bijvoorbeeld al over Bert Oosterbosch, Johan van der Velde en Mathieu Hermans. Vanaf het moment dat bekend werd dat de Vuelta in Nederland zou starten, stak hij zijn energie in een boek over de Ronde van Spanje. Of eigenlijk over Brabanders in La Vuelta.

En dat zijn er nogal wat. "Jacques van Meer, Steven Kruiswijk, Lars Boom, Bart van de Ven, Gerben Karstens, Jan Janssen of de jongens van Van Katwijk", zo somt Van Ierland er een aantal op. "Het zijn grote jongens die Brabant heeft voortgebracht."

In de video vertelt John van Ierland over zijn boek over Brabantse renners in de Vuelta.

Van alle Brabanders die ooit de Vuelta reden en nog in leven zijn, heeft John van Ierland een bijzonder verhaal genoteerd. En dat niet alleen, hij maakte er zelf ook nog een portrettekening bij. "Het boek is bijna klaar", zo zegt hij. "Het zijn mooie verhalen die we nog niet echt kennen. Niet alleen met de winnaars, maar ook de verhalen van de mannen in de buik van het peloton."

Dat de Vuelta niet doorgaat is een ramp voor mij.

Het zag er allemaal prachtig uit tot de coronacrisis roet in het eten gooide. De Vuelta zal dit jaar niet starten in Nederland, zo is woensdag bekendgemaakt. Geen verrassing, want het hing al een tijdje boven de markt. Eerst werd de start al uitgesteld van augustus naar oktober.

"Gezondheid boven alles, maar ik baal er wel van", vertelt de schrijver uit Teteringen. "Het betekent dat ik al het werk, alle interviews met die Brabantse renners opzij moet leggen. Dat vind ik heel jammer, het is een ramp voor mij."

Boek komt toch uit

Er wordt nu gekeken of de Vuelta in 2022 in Nederland kan starten en het peloton dan dus wel door Brabant knalt. Maar zo lang wil John van Ierland niet wachten. Hij wil namelijk graag exposeren en daarbij ook de oud-renners betrekken.

"Er zijn renners die dik in de tachtig zijn en die wil ik graag nog eens voor het voetlicht laten treden. Maar kan dat dan nog, hoe zit dat met hun gezondheid? Eigenlijk moet ik het boek gewoon laten verschijnen. Toch maar afmaken zodat we toch een stukje Vuelta in Nederland hebben."