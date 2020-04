Plastic folie helpt niet tegen processierups, zegt gemeente: 'Hang liever een nestkastje op'

De gemeente Oosterhout roept inwoners op geen plastic folie meer om eikenbomen te wikkelen. Dat gebeurt in Nederland steeds vaker om te voorkomen dat er dit jaar weer een eikenprocessierups plaag is. Maar volgens het Kennisplatform Processierups helpt dat helemaal niet. “Het omwikkelen van de eikenbomen zit onze bestrijders alleen maar in de weg”, zegt de woordvoerder van de gemeente.

De bedoeling van de folie om de boomstammen is dat de rupsen daardoor niet meer naar boven en beneden kunnen kruipen. Maar volgens het Kennisplatform Processierups zitten de rupsen hoog in de boom, waar ze bladeren eten. Daar hoeven ze dus ook helemaal niet uit.

“Mensen denken zo dat de rups niet meer op straat komt. Maar dat helpt dus helemaal niet”, zegt de woordvoerder van gemeente Oosterhout. In Oosterhout worden eikenbomen nog niet vaak omwikkeld, maar de gemeente wil alvast voorkomen dat er straks om bijna alle bomen folie zit.

Wat kun je zelf doen?

“Hoe goed bedoeld het ook is, het omwikkelen van de eikenbomen zit onze medewerkers alleen maar in de weg”, vertelt de woordvoerder. In april en mei wordt de processierups bestreden met het biologisch middel Xentari. “Die medewerkers zijn nu eerst druk bezig met alle folie weghalen. En het is ook zonde om plastic zo in de natuur achter te laten.”

Wat kun je dan wel zelf doen tegen de rupsen? “Hang in je eigen eikenboom een nestkastje voor koolmeesjes. Die houden er namelijk van en eten er tientallen per dag”, aldus de woordvoerder.

Bestrijdingsmiddelen

Oosterhout is niet de enige gemeente die inwoners wil laten weten dat het wikkelen van folie om bomen niet gewenst is. Ook gemeente Heeze-Leende vraagt of de mensen die het plastic hebben opgehangen dit ook weer willen weghalen. Andere gemeentes laten vooral weten zelf de eikenprocessierupsen te gaan bestrijden met biologische bestrijdingsmiddelen.