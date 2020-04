Reekalfje doodgebeten in natuurgebied, politie waarschuwt hondeneigenaren voor boetes

In het natuurgebied De Regte Heide in Goirle is woensdag een reekalfje doodgebeten. Volgens de politie gebeurde dat door een loslopende hond.

Boswachters, agenten en handhavers gaan mensen 'flink bekeuren' die hun honden niet aangelijnd houden. "Je riskeert zelfs een strafblad", aldus het politieteam Leijdal.

"Afgelopen week hadden wij u gevraagd om de honden in onze natuurgebieden aan te lijnen. Een frisse neus halen is geen probleem, doe dat wel bij u in de buurt en blijf zoveel mogelijk thuis. Vanwege het broedseizoen is het namelijk belangrijk dat er niet veel mensen de natuurgebieden in trekken", schrijft de politie op Facebook.

In de buurt

De politie geeft aan dat honden los mogen lopen in daarvoor aangewezen losloopgebieden. "Maar let op! Loslopende honden moeten bij u in de buurt blijven. Als uw hond niet luistert en wilde dieren opjaagt, krijgt u alsnog een bekeuring."