Brabantse tuinen kunnen volgens Natuurmonumenten een stuk groener en wilder

Daarom is Natuurmonumenten het Nationale Tuinonderzoek begonnen. Een enquête die de deelnemers inzicht kan geven in hoeveel ruimte de natuur krijgt en kán krijgen in onze tuinen. De natuurorganisatie wil ze zo motiveren om hun tuin te vergroenen.

Biodiversiteit

“In deze rare tijden snakken mensen naar natuur. Begrijpelijk. Maar je kunt ook zelf voor natuur zorgen, in je tuin of op je balkon. In het onderzoek vragen we mensen hoe hun tuin er nu uit ziet. Hoeveel tegels heb je, is er nestgelegenheid?" Met de antwoorden krijgt Natuurmonumenten inzicht in de staat van de Nederlandse tuin en of mensen bereid zijn om meer ruimte voor groen in hun tuin te creëren. "Misschien moeten we onze zomervakantie wel in de achtertuin doorbrengen. Ik hoop dat mensen meer dan ooit bereid zijn natuur in de tuin meer ruimte te geven. Wel zo gezellig en mooi, en nog goed voor de biodiversiteit ook. Zeker ook in stedelijk gebied."

Op landgoed Wallsteijn bij Achtmaal zijn vrijwilligers bezig een bijna tweehonderd jaar oude moestuin in ere te herstellen. Voor de boswachter een ideale plek om te laten zien hoe je je tuin een stuk dier- en insectvriendelijker kunt maken. "Alleen al het niet kort gemaaide gras is ideaal voor de natuur. Er staan bloemetjes - zoals de paardenbloem - waar heel veel vlinders op af komen. En elke tuin heeft een rommelhoek nodig, al dan niet met een composthoop. Want dat vinden insecten heerlijk én je kunt de compost gebruiken om je tuingrond vruchtbaarder te maken."

Woonwensen

In Nederland komen zo’n 28.000 soorten dieren voor, waaronder 200 soorten broedvogels en 20.000 soorten insecten. Al die dieren hebben unieke woonwensen. Ook tuinen vormen volgens Natuurmonumenten een landschap waar veel dieren wonen. Huismussen, zwaluwen, vleermuizen en wilde bijen maken in of aan onze huizen hun nest.

Door moderne bouwtechnieken en verstening is er steeds minder ruimte beschikbaar. Heggen maakten plaats voor schuttingen, beplanting voor bestrating. En ook eenvoudige en waardevolle grote en kleine ‘overhoekjes’ – van bladerhoop tot braakliggend weitje - worden schaars.

Op een hoop

Veel planten die beschouwd worden als onkruid, zijn enorm belangrijk voor insecten. Miranda Fieret: ”Laat bijvoorbeeld dovenetels staan, die zitten nu barstensvol hommels. Er komen ook veel bijen en vlinders af op vergeetmenietjes en boterbloemen. Laat 'rommel’ zoals dood hout of bladeren liggen of gooi ze op een hoop. Dat zijn plekken waar het barst van het leven; insecten, wormen, maar ook egels en vogels komen hier op af."

Het laten staan van ‘onkruid’ en het laten liggen van bladeren en oud hout heeft volgens haar nóg een voordeel: "Je bent véél minder tijd kwijt aan het opruimen van je tuin, zodat je meer tijd kunt besteden aan genieten van alles wat er groeit en bloeit.”