Coronazomer in je eigen achtertuin? Zo maak je die een stuk groener en diervriendelijker

Op landgoed Wallsteijn bij Achtmaal zijn vrijwilligers bezig een bijna tweehonderd jaar oude moestuin in ere te herstellen. Voor de boswachter Miranda Firet een ideale plek om te laten zien hoe je je tuin aantrekkelijker maakt voor dieren. Ook tuinen vormen volgens Natuurmonumenten een landschap waar veel dieren wonen. Huismussen, zwaluwen, vleermuizen en wilde bijen maken er hun nest.

"Ik zie nog heel vaak tuinen waar nauwelijks een grasspriet of bloemetje is te bekennen. Dieren en insecten hebben daar weinig kans, want er valt daar niks voor ze te halen, zegt Miranda. Natuurmonumenten is het Nationale Tuinonderzoek begonnen dat deelnemers inzicht kan geven in hoeveel ruimte de natuur krijgt in hun tuin en hoe het groener kan.

Biodiversiteit

“In deze rare tijden snakken mensen naar natuur. Begrijpelijk. Maar je kunt ook zelf voor natuur zorgen, in je tuin of op je balkon. Misschien moeten we onze zomervakantie wel in de achtertuin doorbrengen. Ik hoop dat mensen meer dan ooit bereid zijn natuur in de tuin meer ruimte te geven. Wel zo gezellig en mooi en nog goed voor de biodiversiteit ook. Zeker ook in stedelijk gebied."

In de video laat Miranda zien hoe je je tuin veel groener en diervriendelijker kunt maken:

Miranda geeft een aantal tips: