‘Een flinke opsteker’, hoofdsponsor DESTIL verlengt contract met Willem II

In deze onzekere tijden heeft Willem II er toch voor kunnen zorgen dat er opnieuw een lichtpuntje te zien is bij de club. De Tilburgers maakten namelijk bekend dat DESTIL nog zeker tot 2022 hoofdsponsor blijft. “Willem II maakt stappen en deze verbintenis laat de stabiliteit van de club nog maar eens zien.” Eerder werd bekend de club Europees voetbal mag spelen.

Ruim twee jaar geleden begon Willem II nog zonder shirt- en hoofdsponsor aan de voorbereiding, maar toen stapte DESTIL in. Die verbintenis is nu dus verlengd. Clubwatcher Fabian Eijkhout vindt dat Willem II met deze nieuwe verbintenis stabiliteit uitstraalt. “De club laat die stabiliteit op sportief gebied zien de afgelopen twee seizoenen, maar ook op bestuurlijk vlak. Het is gewoon rustig in Tilburg.”

De contractverlenging met de hoofdsponsor is, zeker in deze tijd, een mooie opsteker voor Willem II. “Je ziet en hoort toch overal dat bedrijven het zwaar hebben. Maar juist daarom is het fijn voor de club dat ze nu zekerheid heeft”, zegt Eijkhout daarover. “Willem II maakt stappen, klimt langzaam naar boven. Ze laten aan de fans en sponsoren zien dat ze een duidelijke visie en beleid hebben. Dat is wel eens anders geweest.”

Hoewel Willem II vorig seizoen de finale van de KNVB Beker haalde, dit seizoen als vijfde eindigde en komend jaar Europa in gaat, denkt de clubwatcher van Willem II niet dat de Tilburgers per se naar een grotere hoofdsponsor had moeten kijken voor de komende jaren.

“Willem II is realistisch. Ze is nog niet zo ver als een FC Utrecht of een Vitesse. Ze groeit wel naar die subtop toe. Maar een club als FC Utrecht heeft nu nog wel meer exposure dan Willem II. Dit contract met DESTIL past bij de club. Met het Tilburgse bedrijf als sponsor kan het de volgende stap zetten om op de lange termijn bij de subtop te horen.”

En verder liet Willem II woensdagavond weten dat de directie van de club, in navolging van PSV, ook een deel van haar salaris zal afstaan tot er weer met publiek kan worden gevoetbald. “De directie draagt ook hun steentje bij. Als je van je sponsoren en supporters vraagt om solidair te zijn, dan moet je zelf ook met iets komen”, vindt Eijkhout. "Het is ergens natuurlijk ook wel logisch om als directie dan een deel van je salaris in te leveren, maar je moet het nog maar wel doen."