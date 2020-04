Mireille komt wekenlang niet op haar balkon om broedende eend met acht eieren niet te storen

Mireille woont in de wijk Haagse Beemden en zag een paar weten terug opeens iedere dag een eend op haar balkon zitten. Die bleek tussen haar planten iets verstopt te hebben. “Ik heb een bak met mooie lavendelplantjes staan, maar zag ze steeds platter worden. Toen vroeg ik me wel af of er wat hand was”, zegt Mireille.

Toen ze een kijkje nam, zag ze tussen haar planten plotseling een ei liggen. De eend had haar balkon uitgekozen om kuikentjes uit te broeden. “Dat is toch geweldig”, vertelt Mireille enthousiast.

Mireille vond acht eieren tussen haar planten (Foto: Mireille).

Dierenasiel gebeld

“De eerste die ik vond was kapot. Later zag ik nog een ei. Ik heb meteen het dierenasiel in Breda gebeld voor informatie. Die zeiden dat ik de eend met rust moest laten.” Uiteindelijk kwamen er acht eieren op haar balkon te liggen.

Waar velen in deze tijd volop gebruik maken van hun balkon om toch nog een beetje van de buitenlucht te kunnen genieten, besloot Mireille dus om een paar weken niet op haar balkon te gaan. “Ja ik ben gestoord ik weet het”, lacht ze. “Maar ik wilde de eend met rust laten en een kans geven om ze uit te broeden, want ik vond het zo mooi.”

Eerste paasdag

Op eerste paasdag was het moment daar. Plotseling zaten er acht kuikentjes op Mireille’s balkon. “Ik hoorde de moedereend opeens tekeergaan. Met Pasen nog wel. Ongelofelijk”, zegt Mireille. Helaas wist zij ook wel dat ze niet lang konden blijven.

Diezelfde dag nog heeft ze de diertjes geholpen weer terug de natuur in te gaan. “Het was een hele operatie. Met handschoenen aan heb ik de kuikentjes in een emmer verzameld en samen met de moedereend naar het water gebracht. Het was echt prachtig. Ze zwommen meteen weg.”

"Ze zwommen meteen weg." (foto: Mireille).

Nu is Mireille’s balkon weer leeg. “Ik miste ze in het begin wel”, vertelt ze. “Maar ja, zo werkt de natuur. We wachten gewoon weer op de volgende eend.” De kans dat die er komt, lijkt er ook wel in te zitten. “In deze bizarre tijd lijkt de natuur zo te genieten van alle rust. Op de hoek van de straat zit op een ander balkon ook al een gans te broeden.”