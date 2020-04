Koeien vallen in het kanaal na grote ontsnapping, brandweer moet er eentje redden

Voorbijgangers keken raar op toen ze ’s ochtends acht koeien zagen loslopen. Ze probeerden de dieren meteen te vangen maar dat mislukte, waarna de koeien verder liepen richting Oirschot.

Zwemmende koeien

De ontsnapping ging helaas voor de koeien niet zonder slag of stoot. Twee vielen er in het kanaal. Een van hen wist nog verder te zwemmen richting Haghorst en zelf uit het water te komen. Maar de andere koe had hulp nodig.

Foto: Toby de Kort / SQ Vision

Uiteindelijk kwam de brandweer om het dier uit het water te redden. Met een heel team hebben ze een touw om de kop van de koe kunnen krijgen en hem naar de kant gedreven. Uiteindelijk wist de brandweer hem het water uit te trekken.

Foto: Toby de Kort / SQ Vision

De andere koeien zijn allemaal hun eigen weg op gegaan. Zo werd er eentje door een boer gevonden in het buitengebied van Haghorst. De politie is met meerdere wagens op pad gegaan om ze te zoeken, maar uiteindelijk waren het de omwonenden die ze wisten te vangen.

Medewerkers van Heras, een bedrijf in Oirschot dat is gespecialiseerd in hekwerken, maakten daarbij gebruik van een van hun bouwwagens. Zo hebben ze de koeien bij elkaar gedreven en er bouwhekken omheen gezet. De eigenaar van de dieren is inmiddels terecht.