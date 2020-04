'Kom terug, alles is bespreekbaar', smeekbede van D66 aan het CDA

De D66-fractie in Provinciale Staten smeekt het CDA om niet met Forum voor Democratie te gaan regeren. In een ultieme oproep doen de democraten een laatste aanbod aan het CDA om samen verder te gaan. Alles is bespreekbaar, zeggen fractievoorzitter Arend Meijer en gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Volgens hen is er een nieuwe werkelijkheid sinds het CDA uit de coalitie stapte. Dat is de vijf miljard euro van minister Schouten voor de aanpak van de stikstofcrisis. D66 zegt dat de huidige coalitie met dat geld in Brabant het stikstofprobleem kan oplossen op een manier waarmee het CDA kan leven.

Betere opties

“Dat en de grote twijfel bij de CDA-achterban over samenwerking met Forum is voor D66 reden het CDA terug te vragen. “Want er zijn juist voor jullie betere opties dan een coalitie met Forum voor Democratie”, meent D66.

“Dit is het rijksbeleid waar we in december 2019 op hoopten, maar dat nog bijna vijf maanden op zich heeft laten wachten. Hadden we toen al over dat geld kunnen beschikken, dan was deze hele crisis niet nodig geweest”, menen Spierings en Meijer.

Het verhaal dat het Brabantse Forum anders is dan het landelijke Forum gelooft volgens D66 niemand. “In Brabant voerden we indirect campagne tegen Thierry Baudet en tegen een in Amsterdam geschreven verkiezingsprogramma. Het is één partij met een gedeeld gedachtegoed, met gedeelde normen en waarden. Normen en waarden die veraf staan van de katholieke opvoeding”.

Brabantse gevoelens

Spierings gooit ook alle Brabantse gevoelens in de strijd om het CDA terug te halen. “In mijn Brabantse katholieke opvoeding heb ik geleerd dat we moeten zorgen voor iedereen die dat nodig heeft. Voor de kinderen in Afrika die hongerlijden, voor de arme mensen in Oost-Europa die onze kleding die we niet meer dragen goed kunnen gebruiken", stelt Anne-Marie Spierings.

"En natuurlijk dat godsdienstvrijheid een groot goed is en dat iedereen gelijk is en zichtbaar zichzelf mag zijn. Het botst dan ook met die opvoeding dat de christendemocraten juist een partij verkiezen die groepen uitsluit en nationalistisch de ogen sluit voor alles buiten onze landsgrenzen."