‘Zoveelste aflevering van de NAC-soap’, wordt het dan nooit rustig in Breda?

Dit seizoen nog mocht directeur Eisenga op oudejaarsdag toelichten waarom de club toenmalig trainer Ruud Brood en diens assistent Regilio Vrede op straat had gezet.

Niet veel later vertrok interim-trainer Willem Weijs uit Breda, omdat NAC Peter Hyballa had aangesteld als nieuwe trainer en die zijn eigen assistenten meenam.

Deze week nam de druk op technisch directeur Tom van den Abbeele ook toe. De Belg werd samen met Eisenga gepresenteerd als directieduo, maar nog geen dertien maanden later staat Eisenga dus al op het punt van vertrekken.

“Je broek zakt hier toch wel weer van af als je dit nieuws te horen krijgt”, zegt oud-speler en trainer Ton Lokhoff over het vertrek van Eisenga. “Ik zie vooral fouten in het voorwerk. Als je er na een jaar al achterkomt dat de visies niet overeenkomen, dan heb je van tevoren je werk niet goed gedaan”, zegt Lokhoff over onder meer toenmalig interim-directeur Nicole Edelenbos en de in vorig jaar juni opgestapte Raad van Commissarissen.

Een nieuwe directeur gaat de club niet helpen als de organisatie daarachter niet goed geregeld is.

Oud-doelman John Karelse is het eens met Lokhoff. De 49-jarige Karelse noemt het vertrek van Eisenga ‘de zoveelste aflevering in de soap NAC’. Volgens hem zijn er de afgelopen tijden te veel halve keuzes gemaakt. “Het begint allemaal bij een goede organisatie. Een nieuwe directeur gaat de club niet helpen als de organisatie daarachter niet goed geregeld is.”

Het is niet de eerste keer dat NAC op bestuurlijk vlak de plank misslaat. Zo zijn er in de afgelopen jaren al de nodige directeuren de revue gepasseerd. “NAC moet nu eens echt een visie op papier gaan zetten”, zegt Karelse. “Waar wil de club heen en hoe willen ze dat gaan bereiken? Daarna moet je je natuurlijk ook aan die visie houden en niet bij de eerste tegenslag meteen afscheid nemen van bepaalde mensen.”

Het moet in ieder geval iemand zijn waarvan je denkt: daar staat iemand.

De nieuwe directeur van NAC zal dus dan die taak op zich krijgen om NAC in rustig vaarwater te krijgen. Maar wat voor algemeen directeur kan die taak op zich nemen? “Het moet in ieder geval iemand zijn waarvan je denkt: daar staat iemand”, zegt Karelse.

Volgens Lokhoff mag de club uit Breda ook best in de buurt rondkijken. “Iemand die binding heeft met de club, de stad en met voetbal. Je moet iemand aanstellen die de club kent, die weet hoe om te gaan met de NAC-fans en sponsoren. Daar begint alles mee.”

En hoewel NAC volgens berichten al een vervanger van Eisenga op het oog heeft, heeft Lokhoff toch nog een eigen suggestie. “Ik pleit voor John Peek”, stelt Lokhoff. “Hij is al jaren voorzitter geweest van NAC, heeft in de Raad van Commissarissen gezeten, kent de club dus goed, heeft kennis van zaken en is communicatief sterk.”

