40.000 Brabanders wachten op reguliere ziekenhuiszorg: 'Een tweede coronapiek kunnen wij niet aan'

Door de uitbraak van het coronavirus in met name Brabant besloten veel ziekenhuizen een stop te zetten op de reguliere zorg. Zo maakten zij faciliteiten en personeel vrij om de toestroom van ernstig zieke coronapatiënten in goede banen te kunnen leiden. Daardoor is een stuwmeer ontstaan van mensen die wachten op reguliere zorg. Het gaat volgens Berden om 40.000 tot 45.000 Brabanders, van wie er een aantal 'serieuze zorg' nodig heeft, zoals hart- en kankerpatiënten.

Ongunstiger

Het is volgens Berden niet de vraag óf, maar wanneer een tweede coronagolf komt. Hij kijkt er met een sombere blik naar uit. "Ons uitgangspunt is heel anders dan bij de eerste piek in maart. Toen hadden we geen achterstand aan reguliere zorg, en die is nu enorm. Die is nu wekenlang stil komen te liggen. Dat is een belangrijk verschil."

Een tweede piek kunnen wij niet zomaar aan.

Een tweede punt dat Berden aanstipt is vermoeidheid onder het zorgpersoneel. Zij zijn deze periode extra ingezet, onder meer op de intensive care of afdelingen waar coronapatiënten worden verpleegd. "Je kunt er niet van uitgaan dat ze dezelfde prestatie nog een keer kunnen leveren. Daardoor is de startsituatie bij die tweede piek veel ongunstiger dan bij de eerste. Een tweede piek kunnen wij niet zomaar aan", aldus Berden.

Dilemma

Berden, naast ROAZ-voorzitter ook bestuurder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, waarschuwt voor een opdoemend moreel-ethisch dilemma. Namelijk: als er sprake is van een tweede coronapiek en je hebt te maken met dat stuwmeer van wachtende, reguliere patiënten, aan wie verleen je dan zorg?

"Geef je dan de zorg aan een coronapatiënt van wie je de prognose niet zo goed kent of geef je de zorg aan iemand die bij een geslaagde operatie een gunstige prognose heeft. We konden daar tot nu toe met zijn allen van wegblijven. Maar als dit samenvalt, kunnen we niet anders", legt Berden uit.

Anders inrichten

Er wordt nagedacht over hoe de druk op ziekenhuizen kan worden verminderd, ook als Brabant te maken krijgt met een tweede coronapiek. Als voorbeeld noemt Berden het 'beknibbelen' op zorg die niet per se in ziekenhuizen thuishoort, 'zonder dat dat ten nadele is van de patiënt', zoals sommige controles na ziekenhuisbehandelingen. Dat zou volgens Berden gaan om een besparing van 15 procent.

Ook de intensivecarezorg een beetje anders inrichten, kan voordelen opleveren. Berden spreekt over het samenstellen van corona-intensive cares. Ook wordt gekeken of patiënten met extra begeleiding eerder van de intensive care af kunnen.

Brabantse situatie

Tijdens het interview in 1op1 benadrukte Berden nog maar eens dat de Brabantse coronasituatie anders en heftiger is dan de landelijke. "Ik snap het landelijke optimisme, maar wij hebben tientallen coronapatiënten op de intensive care-afdeling. Het landelijk beeld van een snelle afname van patiënten klopt niet voor Brabant. Vanuit het land wordt weleens gekeken: daar heb je Brabant weer. Maar het kan zijn dat wij de vinger wéér moeten opsteken."

