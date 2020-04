Wethouder overtreedt coronaregels tijdens barbecue en zegt sorry: 'Dit had nooit mogen gebeuren'

Wethouder Rick Joosten van Grave heeft in een open brief spijt betuigd aan inwoners van zijn gemeente voor het overtreden van de coronaregels. Hij werd afgelopen vrijdag op de vingers getikt door twee handhavers toen hij met te veel mensen thuis aan het barbecueën was.

De wethouder beschrijft in de brief wat er precies is gebeurd. “Op vrijdag 24 april hield ik thuis een barbecue. Daarvoor had ik drie gasten uitgenodigd, keurig op anderhalve meter afstand, een en ander zoals voorgeschreven door het RIVM. Echter, na enige tijd vertrok een van de gasten waarna er zich drie nieuwe gasten meldden. Deze heb ik toegelaten, me er op dat moment onvoldoende van bewust dat daarmee de richtlijnen van het RIVM inmiddels wél werden overschreden.”

Waarschuwing

Na een melding uit de buurt, kwamen er twee boa's naar het huis van Joosten voor een waarschuwing. “Uiteraard heb ik direct gevolg gegeven aan hun waarschuwing en ik heb mijn gasten meteen naar huis gestuurd. Daarmee was het voor de boa's afgedaan”, zegt hij.

Omdat Joosten ook portefeuillehouder gezondheidszorg en maatschappelijke zorg is, geeft hij toe dat dit nooit had mogen gebeuren. “Ik heb het voorval zaterdag direct gemeld bij de burgemeester. Vervolgens heb ik dit voorval op dinsdag gemeld in het college. Daar heb ik mijn excuses aangeboden.”

'Beter op moeten letten'

“Als wethouder had ik beter op moeten letten, me aan de regels moeten houden en zelfs een voorbeeldfunctie moeten hebben. Dat is niet gebeurd en dat betreur ik ten zeerste.”

“Zonder mijzelf daarmee vrij te willen pleiten geeft deze gebeurtenis aan hoe gauw onachtzaamheid kan leiden tot overtreding van de regels. Een leermoment want met mijn ondoordachte handelen heb ik me niet gehouden aan de richtlijnen van het RIVM. Het zal niet meer gebeuren”, zegt Joosten.