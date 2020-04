Ook wij hamsterden wc-papier: hangertje van vergulde wc-rol als blijvende herinnering

“Het idee om iets met de rare hamsterperiode te doen ontstond letterlijk toen ik al vier keer naar de supermarkt was geweest en er vier keer geen toiletpapier was. En ik was niet eens aan het hamsteren, we hadden het gewoon nodig”, vertelt goudsmid Sandra Hofman in haar kleine atelier.

“De term het nieuwe goud was geboren en daarop voortbordurend ben ik aan het fröbelen geslagen in mijn atelier. Met als resultaat een hangertje in de vorm van een toiletrol, in goud of zilver.”

Een klein beetje humor helpt ons door zware tijden.

Hoewel het ontwerpen en maken van een sieraad als blijvende herinnering aan de hamsterperiode een 'gekkigheid' was, zijn ze bij het publiek inmiddels erg gewild. "Ze worden echt verkocht. Mensen vinden het leuk", vertelt Berend Hofman. "Een klein beetje humor helpt ons door zware tijden. Het is toch een tijd die ze nooit hebben meegemaakt en ze vinden het dan leuk om een blijvende herinnering te kunnen dragen."

Hier is het hangertje bijna klaar.

Per hangertje is goudsmid Sandra Hofman zo'n twee uur kwijt. "Ja, het is allemaal handwerk en gemaakt van puur zilver, een goudkleur krijgt het bij het vergulden."

De wc-rolletjes zijn ook op schaal. "Ik heb een tekening waarop alle onderdelen, zoals het rolletje, op schaal zijn ingetekend. Het zijn ook allemaal losse onderdelen: het rolletje, de houder en het wc-papier maak ik eerst als los onderdeel en daarna zet ik alles in elkaar."