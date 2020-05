Geen bussen met pelgrims en geen koffie met worstenbrood in Zegge voor de Meimaand Mariamaand

Ieder jaar komen er in mei duizenden mensen naar Zegge. Volgens de legende zou een schipper tijdens de St. Elizabethvloed van 1421 bijna zijn verdronken. Toen Maria aan hem verscheen, beloofde hij een kapel te bouwen op de plaats waar hij strandde. Op diezelfde plek in Zegge werd later een nieuwe kapel opgericht. De Kapel van Onze Lieve Vrouw van Zegge.

Op de eerste dag van de Mariamaand is het nog rustig in het centrum van het dorp, onder de rook van Roosendaal. "Normaal gesproken begint de drukte ook pas in het weekend als er in de kerk vieringen zijn", vertelt Toon Meesters. Dan komen de mensen van heinde en verre.

Ondanks het coronavirus heeft de koster er wel vertrouwen in dat niet iedereen dit jaar overslaat. "De vaste mensen die vergeten dit kapelletje in de Zeg niet. Dit is de enige erkende bedevaartplaats in bisdom Breda." Meesters hoopt wel dat de mensen rekening met elkaar houden. "Als het te druk wordt in de kapel, moeten mensen buiten op elkaar wachten totdat er ruimte is."

Koster Toon Meesters controleert meerdere keren per dag of de kaarsen op voldoende afstand staan.

Zo'n zes jaar is hij een van de kosters in de parochie, met de kapel als speciaal aandachtsgebied. In de meimaand betekent dat nog net iets harder werken. Hoewel de verwachting is dat er minder pelgrims zullen komen, neemt Meesters zijn taken nog altijd serieus.

"Ik controleer de bloemen in de kapel en ik zet extra bakken voor de kaarsjes neer. Ook hangen de vlaggetjes buiten en kom ik meerdere keren per dag kijken of de kapel er nog netjes uitziet."

Geen mis en geen worstenbrood

Terwijl de koster nog even zijn bloemen inspecteert, komen er twee bezoekers de kapel binnen. Het echtpaar Buijs uit Oudenbosch komt speciaal op 1 mei naar Zegge. "Allereerst uit dankbaarheid. Maar ik heb ook veel dingen te vragen en ik kom ook om steun te zoeken", vertelt Jos Buijs. "Het is een ramp voor veel mensen dat de meiviering niet door kan gaan zoals normaal. Mensen vinden saamhorigheid en gezelligheid in de kerk en in het café."

Jos en Jet Buijs bezoeken de Onze Lieve Vrouw van Zegge deze Meimaand meerdere keren.

Daarmee doelt Jos Buijs op café Kerkzicht, pal naast de kapel. Pelgrims die de mis normaal gesproken in het weekend bijwonen, gaan voor of na zo'n dienst even naar het toilet en wat eten of drinken. "Maar de horeca is nu dicht en dus is het dit jaar honderd procent anders", zegt kastelein Marcel Nieuwdorp.

Nieuwdorp zal dan ook moeten gissen hoe het gaat met de pelgrims die hij ieder jaar ontvangt. "Je ziet dezelfde mensen terugkomen met allemaal hun eigen verhaal. Er zijn vaak zieken en dan is het fijn als diegene er een jaar later toch weer bij is."

De kastelein zal zijn gasten erg gaan missen deze maand.

Nieuwdorp verlangt terug naar de tijd dat hij om vijf uur 's ochtends zijn bed uit moest voor de eerste pelgrims. "Op zondag waren er verschillende missen waarvan de eerste begon om zes uur. De mensen kwamen dan hier voor koffie, een vlaaitje en worstenbrood."

Marcel Nieuwdorp bedacht wel iets om de pijn te verzachten. Bekijk hier de video: