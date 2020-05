800.000 euro aan contant geld en 10 kilo cocaïne gevonden in verborgen ruimte van bestelbus

BREDA -

In een verborgen ruimte in een bestelbus is 800.000 euro aan contant geld en 10 kilo cocaïne gevonden. Agenten controleerden de wagen begin april op het Vekenoord in Breda. Twee mannen van 26 en 35 uit Breda en een 39-jarige man uit Zaandam zijn aangehouden.