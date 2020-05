Teun (18) vist oefenbom uit het Eindhovens Kanaal

Magneetvissen doen de jongens al jaren, maar verder dan kleine schroefjes en blikjes kwamen ze niet. Tot ze een paar weken geleden een sterkere magneet aanschaften. Donderdagavond vonden de vrienden twee lege kluizen op de bodem van het kanaal in Eindhoven. Niet veel later visten ze de bom uit het water.

Bazooka-granaat?

"Een vriend riep dat ik moest komen kijken. Normaal zit er een soort van staartje aan een granaat, maar dat was nu niet het geval. Heel raar, en ook wel spannend, want je weet niet waar je mee te maken hebt", vertelt Teun.

Dus namen de jongens meteen afstand. "We zijn meters verderop gaan staan en hebben de politie gebeld. Toen kwam er een expert kijken. Die dacht eerst dat het om een bazooka-granaat ging voor tanks uit de Tweede Wereldoorlog", vertelt Teun.

Even later onderzocht de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom en bleek dat het een oefenexemplaar was. Ongevaarlijk dus, want daar zit geen kruit in.

Meer meldingen

De EOD kreeg afgelopen week bijna negentig meldingen over gevonden explosieven. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als normaal. Dat komt door de coronacrisis: nu we massaal thuiszitten, worden de magneten en metaaldetectors van zolder gehaald.