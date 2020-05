Eefje Wentelteefje komt met haar coronapoppenkast naar de kinderen toe: 'Maar op gepaste afstand'

Eefje Wentelteefje, het cartoonkarakter van striptekenaar Jeroen de Leijer uit Tilburg, begint een wekelijkse coronapoppenkast. Eefje gaat vanuit haar huiskamer live verslag doen en online praten met kinderen. "We willen op gepaste afstand dicht bij de mensen komen", zegt Jeroen over de poppenkast. Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat dit 'lockdownproject' ondersteunen met 4000 euro.

In de poppenkast doet Eefje Wentelteefje live-verslag vanuit haar huiskamer in Tilburg-West, waar ze alleen met haar moeder woont. “Het zit vol met herkenbare momenten over hoe iedereen de crisis nu doorkomt. De spanning tussen Eefje en haar moeder loopt bijvoorbeeld hoog op.” De uitzendingen zijn live te volgen via YouTube en Facebook.

Het Cultuurfonds deed begin vorige maand een oproep aan kunstenaars om samen te werken met buurtpartners en lockdownprojecten te maken die cultuur in de buurt brengen. Voor de coronapoppenkast is dat de Kleuren- en Kruidenbuurt. “Maar de poppenkast is ook zeker leuk om te kijken voor mensen buiten de wijk”, vertelt Jeroen de Leijer, de man achter Eefje Wentelteefje.

Vaste onderdelen

Er zitten iedere week een paar vaste onderdelen in de live-uitzendingen:

Reporter Otto Vogelenzang gaat de wijk in om met bewoners te praten. “Dat kan natuurlijk niet echt. Hij gaat via Google Maps rondlopen en dan kunnen mensen meekijken”, lacht Jeroen.

Via Zoom en Skype gaat Eefje kinderen uit de buurt interviewen om te kijken hoe het met ze gaat.

Daarnaast is er thuisonderwijs voor de kinderen.

Ook is er een Letterquiz. “Als je de hele uitzending kijkt, kun je letters sparen en een taart winnen. Een kok uit de wijk, Gerwin Nijenhuis, bakt die taarten en gaat ze rondbrengen”, vertelt Jeroen.

'Laten zien hoe het gaat'

“We proberen met deze poppenkast op gepaste afstand dicht bij de mensen te komen. In het nieuws gaat het vooral om statistieken en cijfers, maar we willen laten zien hoe het gaat met bijvoorbeeld hun buren en de mensen in de wijk. Dat is waar het nu om gaat.”

De eerste uitzending van de Corona-poppenkast is woensdag 13 mei om 15.30 te zien via de socialmediakanalen van Eefje Wentelteefje.

Eerder had Eefje Wentelteefje een tv-show bij de VPRO. Hieronder zie je een aflevering: