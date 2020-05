Seizoenskaart verlengen of niet? PSV en supporters samen op zoek naar oplossing

In PSV klankbord zijn alle grote supportersgroepen vertegenwoordigd. Het orgaan vormt de brug tussen de supporters en PSV. En nu hebben supporters verenigd in dat klankbord en de club zich dus samen over het ingewikkeld seizoenskaarten-vraagstuk gebogen.



En die samenwerking tussen de club en de supporters is volgens Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging PSV, uniek. "Als ik geluiden hoor van voorzitters van andere supportersverenigingen, dan is dit wel bijzonder. En daar mogen we ook wel trots op zijn."

Zoektocht naar passende oplossing

Toch zijn er nog een hoop vragen en onduidelijkheden bij voetbalfans rondom het al dan niet verlengen van je seizoenskaart. Allereerst is het nog maar de vraag wanneer er überhaupt weer gevoetbald kan gaan worden. En daarna is het nog de vraag, en niet geheel onbelangrijk ook, wanneer er weer mét publiek kan worden gespeeld. Dat laatste zal vooral van belang zijn voor supporters die enigszins zullen twijfelen om hun seizoenskaart al dan niet te verlengen.

"Maar we zijn nu eerst bezig om dit seizoen af te sluiten", doelt commercieel directeur Frans Janssen op de vijf thuiswedstrijden die iedere seizoenskaarthouder is misgelopen door het stopzetten van de eredivisie. "We hebben twee scenario's bedacht voor de afwikkeling van dit seizoen en zijn daarmee naar de supporters gestapt. En zo zijn we samen in gesprek gegaan, op zoek naar een passende oplossing."

Onzekerheid over komend seizoen

Maar de onzekerheid zal bij een deel van de voetbalfans toch aan het toenemen zijn. Betalen voor je vaste plek, maar voor hetzelfde geld maar een handjevol wedstrijden kunnen zien in het stadion, of juist je geliefde plek in het stadion kwijtraken. Het zijn lastige keuzes. "Maar wij vragen de PSV-fans wel om solidair te zijn", stelt Janssen. "En we hopen dan natuurlijk dat ze de seizoenskaart verlengen, op de manier hoe we die gaan aanbieden."

"Maar wij kunnen natuurlijk niet in de portemonnee van de fans kijken", stelt Timmermans. De voorzitter van de supportersvereniging PSV kan niet voor die mensen gaan beslissen. "Maar als je de mogelijkheid hebt, is dit wel het moment om de club te steunen."

De hoop van PSV op verlenging van die seizoenskaarten heeft uiteraard ook te maken met de financiën. De club uit Eindhoven ontvangt jaarlijks zo'n tien miljoen euro aan seizoenskaarthouders. Een hoop geld. "Buiten het feit dat we onze fans graag in het stadion zien, kan ik natuurlijk niet ontkennen dat het financieel belangrijk is, ja."

1,5 meter

Er wordt hier en daar al wel eens gesproken over het voetballen in een stadion mét publiek, maar dan wel in de 1,5 meter samenleving. Maar PSV-directeur Toon Gebrands liet afgelopen week al weten hier zomaar geen brood in te zien. "Wij zouden nog zo'n 6.000 fans kunnen ontvangen, dat hebben we berekend. Maar dan hebben we ook nog niet gekeken of er van boven naar onderen genoeg afstand is. Laat staan bij de ingang. En wat denk je als er een goal voor ons valt? Dat iedereen op anderhalve meter afstand blijft juichen? Dat lukt niet, kan ik nu al zeggen.”

Op 12 mei maken de verschillende eredivisieclubs gelijktijdig bekend wat ze gaan doen met de seizoenskaarten.