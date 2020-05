'We zullen ook deze crisis overwinnen', zegt commissaris Wim van de Donk tegen de Brabanders

Van de Donk heeft in zijn toespraak aandacht voor leven in een democratie, voor vrijheid en voor de noodzaak van herdenken, ook nu dat zo midden in de coronacrisis anders moet dan anders.

Samen beter te dragen

Over die crisis zelf zegt Van de Donk onder meer: "Tegen onze warme cultuur van ontmoeten en samen vieren in, zijn we zoveel mogelijk aan huis gekluisterd. We weten dat het nodig is, we weten waarom we het moeten volhouden, maar het is vreselijk om te zien hoe groot en destructief de gevolgen zijn van zo'n klein en vilein virus. We leven allemaal mee met de slachtoffers, met hun familie. Er is veel verdriet, maar als we dat samen delen, is het misschien een beetje meer te dragen."

Ook spreekt hij zijn waardering uit voor de 'lieve zorgers die vooraan staan in de strijd tegen het virus'.

