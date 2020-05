Motorrijlessen mogen weer in Brabant, maar autorijlessen nog niet

Motorrijlessen zijn sinds woensdag weer toegestaan in Brabant, als rijscholen zich aan de landelijke richtlijnen kunnen houden die gelden vanwege de coronacrisis. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Eindhoven namens de drie veiligheidsregio's in onze provincie.

Er mag niet met twee mensen op één motor gelest worden en er moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Ook mogen mensen alleen hun eigen helm en handschoenen gebruiken. Autorijlessen zijn nog steeds niet toegestaan, zegt de woordvoerder. Auto-instructeurs vallen nog steeds onder de contactberoepen die tot 20 mei niet toegestaan zijn.

De maatregel voor motorrijlessen is woensdag ingegaan als onderdeel van een nieuwe noodverordening. De veiligheidsregio's maakten ook bekend dat ook het verbod op recreatief nachtverblijf per direct is opgeheven.