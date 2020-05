Bewoner meerdere keren gestoken bij overval in huis in Valkenswaard

Volgens een ooggetuige bloedde de bewoner van het huis hevig toen hij met spoed naar een ziekenhuis werd gebracht. Hij had meerdere steekwonden. "De brandweer werd ingeschakeld om het slachtoffer naar de ambulance te tillen."

Verdachten opgepakt

In de omgeving, bij een bushalte aan de Merendreef, kon de politie twee verdachten aanhouden. Het gaat om een 22-jarige Helmonder en een 18-jarige man uit Valkenswaard. "Zij gedroegen zich dusdanig verdacht dat er voldoende grond was hen te arresteren", laat een politiewoordvoerder weten.

Een van de buurtbewoners werd om halfdrie wakker van alle commotie. Die dacht eerst dat het lawaai afkomstig was van jongeren die uit waren geweest. "Maar toen bedacht ik me: alles is vanwege de coronacrisis dicht. Toen ik vervolgens naar buiten keek, zag ik daar veel politie op straat."

'Niet veel te halen'

Volgens buurtbewoners woont het slachtoffer in zijn eentje in een appartement boven een bakkerij. Zij zijn verbaasd over de overval, volgens hen zou er bij het slachtoffer 'niet veel te halen zijn'.