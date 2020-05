Automobilisten racen tussen Tilburg en Waalwijk en zijn rijbewijs kwijt

De ene bestuurder reed met een snelheid van 181 kilometer per uur, de andere automobilist haalde 155 kilometer per uur. Op de Midden-Brabantweg geldt een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur.

Boetes

Een derde bestuurder werd betrapt met een snelheid - na correctie - van 145 kilometer per uur. Hij mocht nog wel zijn rijbewijs houden, maar kan wel een boete verwachten. De andere twee bestuurders krijgen ook een bekeuring. De officier van justitie bepaalt de hoogte van die boetes.