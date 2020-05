Week lang geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen

De komende dagen is er geen treinverkeer mogelijk tussen Den Bosch en Nijmegen. Op dat traject wordt aan het spoor gewerkt. Met name in Oss is er veel overlast.

De werkzaamheden op het traject Den Bosch-Nijmegen begonnen vrijdag en duren tot en met volgende week zondag.

Snel- en stopbussen

Er rijden zaterdag tot halfnegen 's avonds snelbussen tussen Den Bosch en Nijmegen en stopbussen tussen Den Bosch en Wijchen. Vanaf zaterdagavond halfnegen en zondag rijden er snel- en stopbussen tussen Den Bosch en Nijmegen.

Komende week rijden er net zoals zaterdag snelbussen tussen Den Bosch en Nijmegen en stopbussen tussen Den Bosch en Wijchen. De NS waarschuwt reizigers rekening te houden met een tot drie kwartier extra reistijd.

Werk aan spoor, perrons en verschillende spoorwegovergangen

In de gemeente Oss wordt gewerkt aan het spoor, perrons en verschillende spoorwegovergangen in Geffen, Oss, Berghem en Ravenstein. ProRail werkt af en toe ook in de nacht. "Mensen in de omgeving kunnen hier last van hebben", waarschuwt de gemeente. Sommige spoorwegovergangen zijn voor een of meerdere dagen afgesloten. Een overzicht van de afgesloten overgangen vind je hier.