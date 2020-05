Brabanders opgepakt voor drugslab in boerderij in Drenthe

"Het drugslab was niet in werking maar wel klaar voor de productie van synthetische drugs", laat een politiewoordvoerder weten. Er wordt onderzocht welke drugs geproduceerd zouden gaan worden.

Het drugslab in Eext (foto: politie.nl).

Inbeslagname

Diverse spullen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. De vier verdachten werden bij het drugslab aangehouden en zijn vastgezet. De mannen uit Bergen op Zoom zijn 20, 29 en 31 jaar oud. De Roosendaler is 59 jaar oud.

Ontmanteling

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen is vanwege de gevaarlijke chemische stoffen aanwezig in Eext. Zaterdag wordt het drugslab bij daglicht ontmanteld. De recherche is volgens de politiewoordvoerder 'nog geruime tijd bezig' zijn met onderzoek.